أبرزها استشهاد الإمام الحسين، أحداث وقعت في يوم عاشوراء

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بـ “يوم عاشوراء” فهو اسم إسلامي، ووقعت فيه العديد من الأحداث التاريخية لا تنسى مع مر الزمان حيث تعد أحداثا فارقة في تاريخ البشرية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم بالأحاديث.. ماذا حدث في يوم عاشوراء؟.

بالأحاديث.. ماذا حدث في يوم عاشوراء؟

عاشوراء يوم نجا الله موسى

من المعروف أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى من فرعون، وهذا أمر ثابت بالسنة الصحيحة، وأما كونه يوم استواء سفينة نوح ويوم خروجه منها، ويوم نجاة الخليل إبراهيم من النار، ويوم رفع عيسى إلى السماء، فلا يعرف من وجه صحيح، وقد روي في تحديد هذه الوقائع وغيرها مما يشابهها أنها وقعت في يوم عاشوراء أيضا.

وقد روي بإسناد تالف عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء... فصوموه؛ فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذي رفع الله فيه إدريس مكانا عليا، وهو اليوم الذي نجَّى فيه إبراهيم من النار، وهو اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذي أنزل الله فيه التوراة على موسى، وفيه فدى الله إسماعيل من الذبح، وهو اليوم الذي أخرج الله يوسف من السجن، وهو اليوم الذي رد الله على يعقوب بصره، وهو اليوم الذي كشف الله فيه عن أيوب البلاء، وهو اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل، وهو اليوم الذي غفر الله لمحمد ذنبه ما تقدم وما تأخر، وفي هذا اليوم عبر موسى البحر، وفي هذا اليوم أنزل الله تعالى التوبة على قوم يونس... ". وذكر فيه أشياء أخرى عجيبة!! أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه، وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: موضوع. ورجاله ثقات.

وعن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر عظيم - فذكر حديثا في فضل شهر رجب، وفيه: - وفي رجب حمل الله نوحا في السفينة، فصام رجب وأمر من معه أن يصوموا، فجرت بهم السفينة سبعة أشهر أُخر، ذلك يوم عاشوراء أهبط على الجودي، فصام نوح ومن معه والوحش شكرا لله عز وجل، وفي يوم عاشوراء فلق الله البحر لبني إسرائيل، وفي يوم عاشوراء تاب الله عز وجل على آدم صلى الله عليه وسلم وعلى مدينة يونس، وفيه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم.قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الغفور، وهو متروك.

استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء

في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 من الهجرة استشهد الإمام الحسين وهو ابن ست وخمسين سنة وهـو الذي قال فيه سيدنا الرسول وفي أخيه: "الحَسَن والحُسَين سيدا شباب أهل الجنة". ودعــا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم للحَسَن والحُسَين فقال: "اللّهُمّ إني أحبُّهما فأحِبَّهُما"، وقال الرسول عنهما: "هُما ريحانتاي من الدنيا".

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلًا من أهل العراق سأله عن المحُرِم في الحج الذي يقتل الذباب فقال: أهلُ العراق يسألون عن قتل الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله.

نجاة نوح من الطوفان في عاشوراء

يقال إنه في يوم العاشر من المحرم نجا الله سفينةَ سيدنا نوحٍ من الطوفان، وكان ذلك في يوم عاشوراء.

وورد فى إحدى الروايات أنّ سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم يوم عاشوراء شكرًا لله تعالى على نجاة سيدنا نوح عليه السلام- من الطوفان، وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد فرح بنجاة سيدنا موسى، فإن سيدنا موسى فرح بنجاة سيدنا نوح من الطوفان.

كسوة الكعبة في يوم عاشوراء

تحدّث بعض العلماء والمؤرخين عن أحداث وقعت يوم عاشوراء، مثل أن الكعبة كانت تُكسى قبل الإسلام في يوم عاشوراء ثم صارت تُكسى في يوم النحر وصاروا يعمدون إليها في ذي القعدة فيعلقون كسوتها إلى نحو نصفها، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوها الكسوة الجديدة.

بالأحاديث.. ماذا حدث في يوم عاشوراء؟

توبة الله على سيدنا آدم في يوم عاشوراء

روت كتب التاريخ عن يوم عاشوراء أنه في هذا اليوم تابَ الله على سيدنا آدم، وقيل: هو اليوم الذي أُهْبِطَ فيه سيدنا آدم إلى الأرض، وعن توبة أبونا آدم يقول الله تعالى: (وَعَصَى ءادمُ ربَّهُ)، وقال الله تعالى: {فَتَلقَّى ءادمُ من ربّهِ كلماتٍ فتابَ عَلَيْهِ إنّهُ هُوَ التّوّابُ الرّحِيم)،

وذكر الحافظ ابن رجب في «لطائف المعارف»: صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه قال: "سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: المحرم شهر الله الأصم فيه تيب على آدم عليه السلام فإن استطعت أن لا يمر بك إلا صمته فافعل".

وجاء عند الترمذي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال لرجل: «إن كنت صـائمًا شهرًا بعد رمضان فصم المحرم، فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على آخرين» فلعل قوله: «على قوم» يدخل فيه آدم عليه السلام في آخرين.

وروى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: "كنا نتحدث اليوم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراء، وهبط فيه آدم إلى الأرض يوم عاشوراء".

وقال أيضا: صح من حديث ابن اسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء: فقال المحرم شهر الله الأصم: "فيه يوم تيب فيه على آدم؛ فإن استطعت أن لا يمر بك إلا صمته"...

وروى أبو موسى المديني بإسناده عن علي قال: "يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس"... وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة قال: "هو يوم تاب الله فيه على آدم يوم عاشوراء

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