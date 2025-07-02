الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

كهرباء الأقصر تعلن عودة التيار الكهربائي إلى منازل إسنا بعد إصلاح عطل فني مفاجئ

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

أكد المهندس ناجح رمضان، مدير قطاع كهرباء الأقصر، في تصريحات لـ«فيتو» أنه تمت عودة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين في بعض ضواحي مدينة إسنا، منذ قليل من صباح اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء مباشرة من إصلاح عطل فني مفاجئ.

 

حل مشكلة كهرباء إسنا بالأقصر

وأوضح أن العطل الفني يخص منطقة النقل للكهرباء وليس التوزيع، ونفى مدير قطاع كهرباء الأقصر ما تم تداوله على السوشيال ميديا حول وقوع حادث انفجار بأحد المحولات لزيادة الأحمال، مبينًا أنه عطل فني مفاجئ.


واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال اللحظات الماضية من فجر اليوم الأربعاء، بتداول وقوع انفجار لمحول نتيجة زيادة الأحمال، في محطة محولات الكهرباء إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وعلى إثر ذلك تم قطع الكهرباء عن بعض القرى والنجوع ببندر إسنا.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، لـ«فيتو» أنه لا يوجد صحة لما يتم تداوله من المنشورات مغرضة وكاذبة، هدفها تكدير الأمن والسلم العام، مؤكدًا أنه عطل فني بأحد المحولات، وتم قطع الكهرباء عمدًا عن المنطقة التابعة لدى المحول وذلك ضمن إجراءات الإصلاح المتبعة رسميًّا.

ولفت المصدر الأمني إلى أنه عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتم الدفع بـ سيارتي إسعاف إلى منطقة محولات الكهرباء إسنا، ضمن الإجراءات الاستباقية المتخذة.

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