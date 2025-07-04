وزارة العمل تعلن ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية في الجيزة

أعلنت وزارة العمل عن ختام أسبوع "السلامة والصحة المهنية" في محافظة الجيزة،بمشاركة 500 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية،يمثلون 200 منشأة في "المحافظة".

وبحسب بيان اليوم الجمعة، صرح المستشار خالد عبدالله مستشار وزير العمل والمشرف على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،بأن الفعاليات انعقدت تحت عنوان "السلامة السلوكية في بيئة العمل "، وذلك بمقرات البنك الزراعي المصري، وكذلك في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفندق بيراميدز بارك ريزورت.

وكان من أبرز المنشآت المشاركة، شركات: "جلاكسو سيمثكلاين، وأوراسكواليا، وبروكتر، وجامبل مصر، وريدكون للمقاولات، ونستلة مصر،وإيديتا، والبنك الزراعي المصري.

وتأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل لائقة لصالح صحة العامل وأدوات الإنتاج، وكذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران،والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة،في هذا الشأن.



وشهدت الفعاليات محاضرات بشأن التوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية،وجهود وزارة العمل في اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في إطار الاستعدادات لاطلاق "استراتيجية وطنية" في هذا الشأن كما جرى تكريم بعض المنشآت ومسؤولي السلامة والصحة المهنية.

هذا وشارك في الفعاليات: المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ومحمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، والكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندس سعيد محمد، والمهندس محمود أبو بيه، المهندس محمد مدكور ممثلين عن وزارة العمل.

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