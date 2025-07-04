تعديل مواعيد وخريطة تشغيل قطار العاصمة بدءا من الأحد
أعلنت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائى تعديل خريطة تشغيل قطار العاصمة، بداية من يوم الأحد المقبل وذلك لخدمة ركاب القطار وتقديم أفضل خدمة للركاب.
وأكدت الشركة أنه ابتداءً من الأحد 6 يوليو، سيتم تقليل وقت الانتظار بين القطارات من 30 دقيقة لـ 15 دقيقة بعد الساعة 5 مساءً بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة.
على أن يكون موعد آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة ١٠:١٥ مساءً، وفق ما أعلنت الشركة.
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