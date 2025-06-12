نجاة سائق من الموت بعد سقوط سيارته في ترعة المريوطية

أصيب سائق فى حادث سقوط سيارة نقل بترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



سقوط سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة نقل فى ترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط سيارة نقل فى ترعة المريوطية بالبدرشين، ونتج عنها إصابة قائد السيارة جراء الحادث وتم نقله إلى المستشفى، واستخراج السيارة من داخل الترعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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