الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

بعد وفاة قائد قطار البحيرة، مصدر يفجر مفاجأة عن إخفاء بعض سائقي القطارات لأمراضهم

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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فتحت واقعة وفاة قائد قطار البحيرة أثناء توقفه في محطة التحرير بمركز بدر، بابا واسعا من الجدل حول كيفية تأمين القطار والركاب من مخاطر الوفاة الفجائية التي تحدث وضرورة أن يكون مساعد قائد القطار على درجة كبيرة من اليقظة والاحترافية وما جدوى الكشف الدوري على السائقين ومدى أهميته وهل هناك تلاعب في هذه الكشوفات أو إمكانية لإخفاء سائقي القطارات بعض الأمراض عن قومسيون الكشف الطبي الدوري للسكك الحديدية.

وفي هذا الإطار قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن بعض السائقين بالسكك الحديد  يلجأون بالفعل  لمحاولة إظهار أنفسهم في أفضل حال ويعملون على إخفاء بعض الأمراض التي يعانون منها وخاصة القلبية على قمسيون  الكشف الطبي الدوري  للسكك الحديدية  

وأضاف المصدر أن بعض قائدي القطارات يلجأون لهذه الحيلة لعدد من الأسباب منها: 

في حالة اكتشاف مرض السائق يعفى من قيادة القطارات وبالتالي يفقد مبالغ كبيرة من إجمالي الراتب في حال تم إحالته إلى أعمال إدارية. 

ثانيا، يفقد قائد القطار الحافز الذي يحصل عليه على كل كيلو متر يقطعه ويقتصر راتبه على الحوافز والراتب العادي. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تلقت بلاغا من النجدة بوفاة سائق قطار خلال توقفه بمحطة القطار. 

 

وفاة قائد قطار 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين تعرض سائق القطار لإغماء وتوقف القطار ولم يتحرك تم تدخل الركاب ووجد السائق متوفيا، وتم تأكيد الوفاة من قبل طبيب كان بين الركاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بدر العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات. 

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

 

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