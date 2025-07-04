بعد وفاة قائد قطار البحيرة.. 4 حالات تلغي الرخصة وتحيل السائق للعمل الإداري

بعد حادث الوفاة التي تعرض لها قائد قطار بمنطقة بدر بالبحيرة واكتشاف أحد الركاب بمحض الصدفة وفاته بعد وقوفه بالمحطة فترة طويلة ما أثار الشكوك لدي الراكب الذي ذهب اليه في كابينة القطار فوجده قد فارق الحياة وأكد على ذلك أحد الاطباء الذي كان متواجدا بالقطار.

و كشف مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديد، عن الحالات التي تلغي ترخيص قائد القطار وتحوله من قائد قطار إلى عمل ادارى.

وهى كما يلى

حدوث تغير فى قياسيات قدرة النظر تؤثر على سلامة التشغيل

إصابة قائد القطار بأمراض قلبية أو صدرية تهدد سلامته

إصابة قائد القطار بمرض السكر

تعاطي السائق مواد مخدرة أو مهدئة تؤثر على التشغيل

وأوضح المصدر أن جميع قائدي القطارات يخضعون للكشف الطبي الدوري لمواجهة مثل هذه الحالات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوفاة سائق قطار خلال توقفه بمحطة القطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين تعرض سائق القطار لإغماء وتوقف القطار ولم يتحرك وتدخل الركاب ليجد السائق متوفيا، وتم تأكيد الوفاة من قبل طبيب كان بين الركاب، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بدر العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

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