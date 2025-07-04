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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز سقوط شاب أجنبي من الطابق الخامس بمدينة نصر

سقوط شاب، فيتو
سقوط شاب، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط شاب أجنبي من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر.

العثور على جثة شاب أجنبي بمدينة نصر 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أجنبي أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة شاب أجنبي بمدينة نصر العثور على جثة شاب أجنبي مدينة نصر الادارة العامة لمباحث القاهرة

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