الجمعة 04 يوليو 2025
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رياضة

أرسنال يعلن فسخ عقد تومياسو

تاكيهيرو تومياسو
تاكيهيرو تومياسو

قرر نادي أرسنال الإنجليزي، فسخ عقد تاكيهيرو تومياسو لاعب الفريق، بالتراضي ورحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سيغادر مدافع أرسنال تاكيهيرو تومياسو أرسنال بعد إنهاء عقده بالتراضي، بحسب ما كشف النادي في بيانه الرسمي.

وقيل إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، مما أدى إلى توصل أرسنال وتوميياسو إلى تسوية تعاقدية لإنهاء عقده.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لاعب بولونيا الإيطالي السابق مع الجانرز في الصيف المقبل.

وشارك تومياسو في 84 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ميكيل أرتيتا.

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أرسنال تومياسو الدوري الانجليزي

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