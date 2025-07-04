قوات الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار السيدة عائشة المنهار

واصلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة رفع أنقاض عقار السيدة عائشة المنهار للتأكد من وجود عالقين من عدمه أو أشخاص تصادف مرورهم أثناء انهيار العقار.

كشفت مصدر أمني، أن عقار السيدة عائشة المنهار مكون من 3 طوابق وأنه خالٍ من السكان.

وأكد المصدر أن عقار السيدة عائشة صدر له قرار إزالة منذ فترة.

انهيار جزئى لعقار السيدة عائشة

شهدت منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار سكني، وانتقلت قوات الحماية لمكان الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الحماية المدنية بالقاهرة كردون أمنى بمحيط عقار السيدة عائشة المنهار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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