حجز المتهم بقتل زوجته الحامل بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حجز الزوج المتهم في جريمة مقتل سيدة حامل داخل شقتهما في منطقة المعادي، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها للكشف عن ملابسات الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وشهدت منطقة المعادي، جريمة مروعة عندما أقدم زوج على قتل زوجته الحامل بسبب خلافات أسرية حادة، حيث فوجئ الأهالي بالعثور على جثة السيدة داخل شقتها السكنية، مما أثار حالة من الذهول والصدمة بين الجيران.

وكان قسم شرطة المعادي بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة السيدة داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. بعد الفحص الأولي، تبين أن الضحية كانت حاملًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام فريق من رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، حيث تبين أن مشادة نشبت بين الزوجين، تطورت إلى اعتداء جسدي أدى إلى مقتل الزوجة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع لفحصها واستخلاص كافة الأدلة.

القبض على المتهم

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوج هو المتهم في ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، ما قد يكون ساهم في وقوع الحادث. وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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