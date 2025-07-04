الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز المتهم بقتل زوجته الحامل بالمعادي

جثة، فيتو
جثة، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حجز الزوج المتهم في جريمة مقتل سيدة حامل داخل شقتهما في منطقة المعادي، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها للكشف عن ملابسات الواقعة. 

تفاصيل الجريمة
وشهدت منطقة المعادي، جريمة مروعة عندما أقدم زوج على قتل زوجته الحامل بسبب خلافات أسرية حادة، حيث فوجئ الأهالي بالعثور على جثة السيدة داخل شقتها السكنية، مما أثار حالة من الذهول والصدمة بين الجيران. 

وكان قسم شرطة المعادي بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة السيدة داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. بعد الفحص الأولي، تبين أن الضحية كانت حاملًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام فريق من رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، حيث تبين أن مشادة نشبت بين الزوجين، تطورت إلى اعتداء جسدي أدى إلى مقتل الزوجة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع لفحصها واستخلاص كافة الأدلة.

القبض على المتهم
وأظهرت التحريات الأولية أن الزوج هو المتهم في ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، ما قد يكون ساهم في وقوع الحادث. وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي قسم شرطة المعادي طب الشرعي نيابة المعادي المعادى

مواد متعلقة

في ذكرى 30 يونيو.. العميد امتياز إسحاق "أسد الواحات" أحد أبطال معركة مصر ضد الإرهاب

النيابة تحقق في حادث دائري المعادي بعد دهس تريلا لعدد من السيارات

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل المجزر الآلي بالبساتين

جريمة هزت بولاق، حيثيات الحكم في قتل الجنرال اليمني

في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، اللواء نبيل فراج.. أول الشهداء في اقتحام كرداسة

في ذكرى 30 يونيو.. البطل محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، كافح الإرهاب وسقط شهيدًا

تفاصيل مقتل شاب علي يد صاحب جراج في منشأة ناصر

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل ملابس في حلوان

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

تعليق مؤثر من محمد صلاح على وفاة جوتا: صعب تقبل العودة لليفربول

سوريا تشترط تأجير جزء من الجولان مقابل السلام مع إسرائيل

تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة.. أفضل ما يقال في وداع خير يوم

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية