دعاء الجمعة من الأدعية المهمة التي يحرص عليها المسلمون اقتداء بما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأهمية الدعاء فيه.

فيوم الجمعة من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء وخصوصا في ساعة الإجابة؛ لذلك نستعرض معكم دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر.

أسباب البركة في المال والولد والعمر

لا شك أن بر الوالدين وصلة الرحم من أعظم أسباب استجلاب البركة، بركة العمر، وبركة المال، وبركة الوقت، وبركة الأبناء، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه" [ متفق عليه ].وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه" [رواه البخاري والترمذي] ولفظه قال: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم، محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر" [صححه الألباني رحمه الله]، ومعنى منسأة في الأثر: يعني به الزيادة في العمر.

وكذلك ورد من أسباب البركة في الأولاد، الدعاء عند الجماع: فعنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أما إنَّ أحدَكم إذا أتى أهلَهُ وقال: بسمِ الله، اللهمَّ جَنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزَقتنا، فرُزقا ولدًا، لم يَضُرَّهُ الشيطان" [أخرجه البخاري].

وجاء أيضًا من أسباب البركة في الأولاد، الدعاء عند اختيار الزوجة: عن أبـي أيوبَ الأنصاريَّ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: " اكْتُـمِ الـخُطْبَةَ، ثم تَوَضَّأْ فأَحْسِنْ وُضُؤَكَ، ثم صَلِّ ما كَتَبَ الله لكَ، ثم احْمَدْ رَبَّكَ وَمَـجِّدهُ ثم قُلْ: اللهمَّ إنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتَعْلَـمُ ولا أَعْلَـمُ، وأَنْتَ عَلاَّمُ الغيوبِ، فإنْ رأيتَ لِـي فلانةَ ويُسَمِّيهَا باسْمِهَا، خيرًا لِـي فـي دِيْنِـي ودُنْـيَايَ وآخِرَتِـي فَاقْدُرْهَا لِـي، وإنْ كانَ غَيْرُهَا خيرًا لِـي فـي دِيْنِـي ودُنْـيَايَ وآخِرَتِـي فاقْدُرْهَا لِـي " [ أخرجه البيهقي وضعفه الألباني رحمه الله ]. ولكن يكفي في ذلك دعاء الاستخارة والحمد لله.

ومن أسباب البركة في الأولاد، الدعاء للزوجين: عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لاَ تَقُولُوا هٰكَذَا، وَلٰكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ " [ أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله ]. وعنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا رَفَّأَ الإنْسَانَ إذَا تَزَوَّجَ قالَ: " بَارَكَ الله لك، وبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في الْخَيْرِ " [ أخرجه الدارمي وابن حبان واللفظ لهما، والترمذي وقال: حَدِيثُ حسنٌ صحيحٌ ].

دعاء البركة في الوقت

لا يوجد دعاء خاص لسؤال البركة في الوقت، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه الكرام، ويجزئ عن ذلك أي صيغة من صيغ الدعاء، يختارها العبد لنفسه، يسأل الله بها ما يحب وما يرجو وفيما يأتي ذكر بعض الأدعية المأثورة التي يُمكن الدعاء بها للبركة في الوقت: (اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَغْرَمِ والمَأْثَمِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن عَذابِ النَّارِ وفِتْنَةِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ).

(اللَّهمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ، وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ، وتُعِزُّ من تشاءُ وتُذِلُّ من تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهما، تعطيهما من تشاءُ وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك).

دعاء البركة في الرزق

فيما يأتي ذكر بعض الأدعية التي يُمكن للمسلم الدعاء بها للبركة في الرزق: اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا، وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك، وعظيم سلطانك، اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، كما تحب وترضى يا رب العالمين، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

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