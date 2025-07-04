إغراء المرينجي بـ 90 مليون يورو، خطة آرسنال لضم رودريجو في الميركاتو الصيفي

يرغب نادي ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو، في رحيل البرازيلي رودريجو لاعب الفريق الملكي خلال انتقالات الصيف الحالية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية خطة أرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع رودريجو.

وأكدت أن الفريق الإنجليزي سينتظر حتى نهاية كأس العالم للأندية للتفاوض مع اللاعب.

وتابعت: بعد كأس العالم، ستُجرى محادثات بين تشابي ألونسو واللاعب لتوضيح مستقبله.

وأشارت إلى أن هناك توجها داخل النادي اللندني بأن يكون رودريجو هو رأس الحربة الجديد لمشروع أرتيتا المدير الفني لأرسنال، إلى جانب بوكايو ساكا.

وأتمت: أرسنال مستعدٌّ لتقديم استثمارٍ كبيرٍ لإقناع ريال مدريد ببيعه، قد يتجاوز 90 مليون يورو.

ولعب رودريجو في مباراة ريال مدريد الأولى أمام الهلال في كأس العالم للأندية لمدة 65 دقيقة، و23 دقيقة أمام سالزبورج النمساوي، فيما بقي حسبيا على مقاعد البدلاء في مباراتي باتشوكا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

ولم يشارك رودريجو مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ليغيب عن آخر 5 مباريات في الليجا.

وشكا والد اللاعب ووكيله من وضع رودريجو في ريال مدريد، وهو ما لم يلق استحسانا في النادي.

وأوضحت ذا أثلتيك أن ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو اتفقا على أن النادي لن يقف في طريق رودريجو حال تلقى عرضا مناسبا.

مسيرة رودريجو الكروية

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 216 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا وصنع 26.

ولعب رودريجو دورا محوريا في هجوم ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي منذ عودته عام 2021، ورغم ذلك تكررت شكواه من اللعب على الجانب الأيمن وليس الأيسر مركزه الأساسي وهو نفس المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور.

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