ماركا: تشابي في أزمة أمام بروسيا دورتموند بسبب عودة مبابي

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة دورتموند الألماني فى ربع نهائي مونديال الأندية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن تشابي الونسو المدير الفني لريال مدريد، يواجه مأزقا في الهجوم بعد عودة كيليان مبابي مهاجم الفريق، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكتبت ماركا تشابي في مأزق بعد عودة كيليان مبابي وتألق جونزالو جارسيا المُستمر، فصحيح أن مكانة مبابي في التشكيلة لا جدال فيها، لكن المقارنة المحتملة مع جونزالو واردة أيضًا في حال تحقيق نتيجة سيئة يوم السبت.

واضافت الصحيفة: ألونسو قد يُغيّر خططه بحسب سيناريوهات مختلفة قبل مباراة دورتموند.. منطقيًا، وقد يفكر في تكرار التشكيلة بثلاثة قلوب دفاع ولاعبين في مركز الجناح، مما سيترك مركزين فقط في الهجوم، وهما لـ فينيسيوس ومبابي.

وتابعت الصحيفة:" يبدو أن خيار الإبقاء على وونزالو في التشكيلة الأساسية واللعب بثلاثة مهاجمين مطروح أيضًا، على الرغم من أن هذا يستلزم تغييرًا في النظام ككُل، مما يفسح المجال لخط دفاع بأربعة لاعبين.

موعد مباراة الريال ضد دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025.

ومن المقرر تنطلق صافرة مباراة الريال ضد دورتموند، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة.

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