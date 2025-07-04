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توك توك ينهى حياة طفلة فى المنوفية

توك توك ينهى حياة
توك توك ينهى حياة طفلة فى المنوفية

لقيت طفلة مصرعها بعد أن صدمها توك توك بقرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وتم نقلها لمستشفى الباجور التخصصى.

مستشفى الباجور تستقبل طفلة جثة هامدة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى الطفلة حبيبة.ت 9 سنوات، مقيمة بقرية كفر سنجلف التابعة لدائرة المركز جثة هامدة.

وبالإنتقال والفحص تبين وفاتها نتيجة اصطدام توك توك بها داخل القرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز الباجور مركز الباجور فى محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي قرية كفر سنجلف بالمنوفية

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