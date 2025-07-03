محافظ المنوفية: إطلاق أسماء شهداء حادث الإقليمي على مدارس قرية السنابسة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم أسر شهداء كفر السنابسة بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ.

وشهد اللقاء، حوارًا وديًا مع الأهالي أعرب فيه محافظ المنوفية عن خالص مواساته وداعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، قائلًا لهم " دول أولادي وأنا وسط أهلي وفي خدمتكم "، مؤكدًا علي تلبية كافة المطالب والاحتياجات والعمل على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الفورية التي من شأنها تخفيف العبء وتقديم الدعم اللازم.

وخلال اللقاء، أصدر اليوم محافظ المنوفية قرار رقم 978 لسنة 2025 بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 4800 م2 بحوض داير الناحية بكفر السنابسة لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب يخدم أهالي القرية، مؤكدًا أنه جاري استصدار قرار بشأن إطلاق أسماء الشهداء في نصب تذكاري علي أكبر مدارس القرية تخليدًا لذكراهم، مكلفًا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للنزول والمرور الميداني علي منازل أسر الشهداء والمصابين لحصر كافة احتياجاتهم والعمل علي تلبيتها فورًا.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعته الدورية من خلال تواجده اليومي ومتابعته الشخصية لمصابي الحادث بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم للتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة، لافتًا أنه تم توفير نخبة من أكبر إستشاري جراحات المخ والأعصاب لمتابعة التشخيص الطبي للحالات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم حتي تماثلهم للشفاء العاجل.

ومن جانبهم قدم أهالي وأسر شهداء كفر السنابسة الشكر والتقدير للقيادة السياسية ومحافظ المنوفية وكافة الأجهزة التنفيذية لمجهوداتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة ومد يد العون لهم والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.

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