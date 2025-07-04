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رياضة

جوناثان ديفيد يصل مدينة تورينو استعدادا للتوقيع لليوفنتوس (فيديو)

جوناثان ديفيد،فيتو
جوناثان ديفيد،فيتو

وصل المهاجم  الكندي، جوناثان ديفيد، إلى مدينة تورينو الإيطالية، استعدادا للانتقال لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي، ليسدل الستار على 5 أعوام متتالية بين صفوف نادي ليل الفرنسي، الذي أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخه برصيد 109 أهداف.

 

وارتبط جوناثان ديفيد على مدار اليومين الماضيين بنادي القادسية السعودي، لكن يبدو أن يوفنتوس سبقه بخطوة في المفاوضات، فيما يتعلق بالبنود الشخصية للتعاقد، حيث انتهى عقد اللاعب الأسبق لنادي جينك البلجيكي مع ليل هذا الصيف.

ووصل جوناثان ديفيد لمدينة تورينو الإيطالية من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع عقد انضمامه بصفوف يوفنتوس.

وحصل يوفنتوس على موافقة اللاعب صاحب الـ 25 عامًا للانضمام هذا الصيف وتوقيع عقدًا طويلًا ينتهي في يونيو 2030.

وسجل الدولي الكندي 16 هدفًا في 32 مباراة مع ليل بمنافسات الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد القاري سجل ديفيد 9 أهداف في 14 مباراة بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لصناعة 4 أهداف، ما جعله ضمن أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في النسخة الماضية من البطولة، كما أنه سجل 6 أهداف بدءًا من مرحلة الدوري.

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