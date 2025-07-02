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رياضة

الاتفاق تم، جوناثان يستعد للتوقيع مع عملاق إيطاليا

جوناثان دافيد،فيتو
جوناثان دافيد،فيتو

كشفت تقارير عالمية أن الكندي جوناثان دافيد، اقترب من الانضمام لفريق  يوفنتوس الايطالي.

وقال فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات، أن الاتفاق بين مسؤولي يوفنتوس واللاعب تم وعلى كل التفاصيل المتعلقة بالعقد.

وتابع رومانو عبر صفحته أن دافيد سيوقع عقد طويل مع اليوفنتوس. 

واتم:اللاعب سيسافر لـ إيطاليا من أجل  الفحص الطبي والتوقيع للنادي الإيطالي.

وأصبح المهاجم الكندي جوناثان دافيد محط أنظار، بعد مسيرة مميزة مع ليل الفرنسي أنهى فيها عقده هذا الصيف، واضعًا نفسه ضمن كبار هدافي النادي عبر تاريخه.

وخلال خمس سنوات مثمرة، نجح دافيد في تسجيل 109 أهداف بقميص ليل، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي بعد أندريه ستراب وجون بارات، مساهمًا بوضوح في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس الأبطال.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي ماركو كونتيريو لموقع “Tuttomercatoweb”، دخل القادسية في مفاوضات متقدمة مع اللاعب ومحيطه، حيث قدّم عرضا ضخما يتضمن راتبًا وعمولات بقيمة 15 مليون يورو سنويًا. لكن وكيل أعمال دافيد طالب بزيادة قدرها 10 ملايين يورو إضافية على العمولات، ما قد يجعل العملية أكثر تعقيدًا.

 

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