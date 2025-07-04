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رياضة

بوروسيا مونشنجلادباخ يعاقب لاعبه بغرامة ضخمة لهذا السبب

فلوريان نيوهاوس
فلوريان نيوهاوس

وقع بوروسيا مونشنجلادباخ، غرامة مالية ضخمة على فلوريان نيوهاوس لاعب خط وسط الفريق وذلك بعد تصويره فيديو  يسخر فيه من المدير الرياضي للنادي.

وظهر نيوهاوس في الفيديو وهو يتحدث إلى عدد من الأشخاص الذين يرتدون قمصان النادي عن المدير الرياضي رولاند فيركوس ويسخر منه قائلًا: "هو أسوأ مدير في العالم" وذلك بسبب تحديده لراتبه الذي يبلغ 4 ملايين يورو سنويًا".

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، وصلت الغرامة إلى 100 ألف يورو مع استبعاد فلوريان من التواجد بصفوف الفريق الأول الفترة الحالية.

وقال ستيفان شتيمان الرئيس التنفيذي لنادي مونشنجلادباخ: "سلوك وتصريحات فلوريان نيوهاوس تضر بالنادي وهي غير مقبولة".

تابع: "لقد أضر بالنادي بكلماته وخيب آمال الأشخاص المعنيين بشدة، وهو ما لا يتوافق مع قيم النادي".

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بوروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نيوهاوس الدوري الألماني

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