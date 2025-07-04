أتلتيك بلباو يعلن تجديد عقد نيكو ويليامز "فيديو"

أعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد لاعبه نيكو ويليامز، وذلك بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين على استمرار اللاعب داخل جدران النادي في السنوات المقبلة.

وقد أكدت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية، بأن نيكو ويليامز يقترب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء تجديد عقد نيكو ويليامز مع نادي أتلتيك بلباو بعقد طويل الأمد حتى عام 2035.

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