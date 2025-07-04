الجمعة 04 يوليو 2025
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القبض على 7 أشخاص بحوزتهم زئبق وخام الذهب في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا اليوم الجمعة من ضبط 7 أشخاص بينهم 3 سودانيين بحوزتهم كمية من خام الذهب والزئبق.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا بضبط كمية من خام الذهب والزئبق بحوزتة مجموعة من الأشخاص بقرية الجبلاو بمركز قنا.

وكشفت التحريات قيام حملة أمنية استهدفت طواحين الذهب بقرية الجبلاو حيث تمكنت من ضبط 7 أشخاص بينهم 3 سودانين وعثر بحوزتهم على 10 أجولة بداخلها خام الذهب بالإضافة إلى كمية من الزئبق فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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