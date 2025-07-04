قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة قفط الصناعية في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا،عن قطع المياه بالمنطقة الصناعية بمدينة قفط جنوب المحافظة اليوم الجمعة لمد ٦ساعات.

ربط خزان مرحلة التوسعات بخروج الخزان الأرضي القديم

جاء ذلك بناء على طلب الشركة المنفذة لربط خزان مرحلة التوسعات بخروج الخزان الأرضي القديم وبيارة السحب بمحطة مياه المنطقة الصناعية بقفط وذلك بعد التنسيق من قِبلهم مع هيئة التنمية الصناعية والمستثمرين ومجلس مدينة قفط لتوقف المحطة اليوم الجمعة من الساعة ٢ ظهرا حتى ٨ مساء، ويؤثر ذلك بانقطاع المياه عن مناطق المنطقة الصناعية بقفط ومنطقة الأمل والمدارس ومنطقة المكرنفين بكلاحين قفط خلال مدة العمل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة للاستفسار والشكاوى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ او الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦.

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