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رياضة

ماذا قال مروان عطية بعد جراحة الفتاق

مروان عطية
مروان عطية

علق مروان عطية لاعب وسط فريق الأهلي، على خضوعه لعملية الفتاق التي أجراها أمس الخميس، قبل انطلاق الموسم الجديد.

أول تعليق من مروان عطية بعد إجراء جراحة الفتاق
واستغل مروان عطية فترة التوقف، لإجراء جراحة الفتاق بعد الآلام التي اشتكى منها اللاعب طيلة الفترة الماضية خلال الموسم المنصرم.

ونشر لاعب وسط الأهلي صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: “الحمد لله على كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، بعد سنة من التعب والمسكنات تم إجراء العملية ع خير، وأرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل”.

وسبق وذكر أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن مروان عطية سيغادر المستشفى اليوم الجمعة بعد الاطمئنان عليه، على أن يحصل بعدها على أسبوع راحة ثم يبدأ أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آثار الجراحة.

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