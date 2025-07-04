مروان عطية يغادر المستشفى اليوم بعد جراحة "الفتاق"

غادر مروان عطية لاعب الاهلي صباح اليوم الجمعة أحد المستشفيات الخاصة بعد إجراء جراحة الفتاق على أن يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع ثم يبدأ بعدها تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأجرى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة امس الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بسبب إصابة الفتاق، والتي تطلبت تدخلا جراحيا.

وكان مروان يعاني من آلام متكررة، ما جعل اللاعب في حاجة للتدخل الجراحي لعلاج الفتاق، وهو ما تم تأجيله لحين انتهاء المنافسات التي يشارك بها الأحمر.



مدة غياب مروان عطية عن الأهلي

ومن المقرر أن يغيب مروان عطية عن النادي الأهلي لمدة شهرين، مما يعني غيابه عن فترة إعداد الفريق والمقرر أن يتخللها معسكر بإسبانيا.

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