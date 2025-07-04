الصور الأولى لعقار السيدة عائشة المنهار

حصلت فيتو على الصور الأولة لانهيار جزئى لعقار السيدة عائشة بمحافظة القاهرة.

وكشف مصدر أمني، أن عقار السيدة عائشة المنهار مكون من 3 طوابق وخالي من السكان.

وأكد المصدر أن عقار السيدة عائشة صدر له قرار إزالة منذ فترة.

انهيار جزئى لعقار السيدة عائشة

وشهدت منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار سكني، وانتقلت قوات الحماية لمكان الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الحماية المدنية بالقاهرة كردونا أمنيا بمحيط عقار السيدة عائشة المنهار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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