أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن أول قرار اتخذه الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن بنادي ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد وفاة البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في الفريق الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح، قرر قطع إجازته بعد وفاة ديوجو جوتا مع اقتراب العودة إلى ليفربول.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا اليوم الجمعة بعد قطع إجازته في أعقاب الوفاة المأساوية لزميله في فريق ليفربول ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة أمس الخميس.

وخلال الساعات الماضية، توفى البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول وذلك نتيجة حادث سير تعرضه خلال تواجده في إسبانيا.

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