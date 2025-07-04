الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار بختام تعاملات الاسبوع المنتهى.

الدولار 
الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية. 

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

 

البنك المركزى المصرى - فيتو 
البنك المركزى المصرى، فيتو 

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.27 جنيه للشراء.
-49.40 جنيه للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.31 جنيه للشراء.
-49.41 جنيه للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-49.31 جنيه للشراء.
-49.41 جنيه للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-49.31 جنيه للشراء.
-49.41 جنيه للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-49.31 جنيه للشراء.
-49.41 جنيه للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-49.31 جنيه للشراء.
-49.41 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار امام الجنيه الدولار في البنك المركزي الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم الدولار في البنك الدولار فى البنوك المصرية الدولار فى البنوك

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: صراع النفوذ يهز عرش السياسة النقدية الأمريكية.. صندوق النقد يكشف موعد مراجعات قرض مصر.. وهذه أبرز تطورات الاقتصاد الأمريكي في يونيو

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025

ترامب ضد باول، صراع النفوذ يهز عرش السياسة النقدية الأمريكية

لحظة بلحظة، آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر اليورو في المركزي و5 بنوك رئيسية

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو 2025

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصرع مهاجم طلائع الجيش وصديقه بطريقة بشعة، مقاولة أنفار فتيات العنب تخرج عن صمتها، قرار لليفربول بشأن نجمه جوتا

بعد مفاجأة أمس، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

مفاجأة صادمة تقرب وسام أبو علي من الرحيل عن الأهلي

ريبيرو يطير إلى إسبانيا، تعرف على التفاصيل

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواجهات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية