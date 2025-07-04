منشورات الموت والاعتزال تهز الوسط الفني بعد رحيل أحمد عامر.. مطالبات بحذف أعمال فنية بعد الوفاة.. النقابة تلتزم الصمت.. ومحمد عاطف: حذف الأغاني لن يُدخلكم الجنة

شهد الوسط الغنائي في مصر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل العارم، بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، وما تبعها من رسائل مثيرة للجدل نشرها عدد من مطربي المهرجانات أعلنوا فيها نية الاعتزال أو طرحوا تساؤلات صادمة عن حرمانية الفن ومصير الفنان بعد الموت، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التفاعل الجماهيري والديني على السوشيال ميديا.

الوفاة التي هزت القلوب

جاءت وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، والذي عرف بصوته المميز وارتباطه باللون الشعبي، كصدمة كبيرة لمحبيه ولزملائه في المجال، لكن ما أثار الجدل أكثر، لم يكن فقط خبر الوفاة، بل ردود فعل بعض مطربي المهرجانات الذين تعاملوا مع الحدث بشكل صادم للجمهور.

اعتزال مفاجئ.. ورسائل غامضة

بدأت الأزمة عندما نشر عدد من مطربي المهرجانات مثل (حمو بيكا، عمر كمال، حسن شاكوش) منشورات عبر حساباتهم الرسمية، تتضمن: دعوات بالرحمة للمطرب الراحل.

في هذا السياق، انتشرت الكثير من العبارات لبعض المطربين، منها "حاسس إني مش هكمل"، "هو الفن حلال ولا حرام؟"، "اللهم توفني وأنت راضٍ عني"، "أنا تايه ومش عارف أعمل إيه"، وغيرها من الجمل التي فتحت باب التأويل والجدل.

وألمح، البعض الأخر، إلى نية الاعتزال، بينما عبّر آخرون عن صراع داخلي بين الشهرة والدين.

هذه الرسائل أثارت تفاعلًا واسعًا، فانقسم الجمهور ما بين: من تعاطف مع حالة الخوف والتأثر بوفاة زميلهم، ومن هاجمهم معتبرًا أن ما يفعلونه هو مجرد "شو" أو ركوب لموجة الترند.

بينما تدخل بعض الدعاة ورجال الدين مؤكدين أن الفن في ذاته ليس حرامًا، وإنما العبرة بالمحتوى والمضمون، وقال الشيخ خالد الجندي مثلًا صرّح في أحد البرامج قائلًا:"الغناء مش حرام في ذاته.. الحرام في الكلمة الخارجة والمضمون الهابط، أما الفن اللي بيهذب النفس، ده عبادة من نوع راقٍ".

صحوة أم أزمة هوية؟

يتساءل البعض: هل ما يحدث هو صحوة ضمير حقيقية لهؤلاء الفنانين بعد رؤية الموت قريبًا؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه أزمة هوية وضغط مجتمعي يتعرض له نجوم المهرجانات الذين يعيشون بين تناقضات الشهرة، والنقد، والدين، والشعبية؟

النقابة تلتزم الصمت.. ومطالب بالتوضيح

حتى الآن، لم تُصدر نقابة الموسيقيين أي تعليق رسمي على موجة الاعتزال والجدل حول حرمانية الفن، رغم أنها سبق وواجهت أزمات مشابهة مع بعض فناني المهرجانات.

في المقابل، طالب البعض من الجمهور بضرورة تدخل النقابة وفتح حوار حقيقي عن حدود الفن، ودور الفنان، ومتى يكون الفن رسالة سامية لا مجرد وسيلة للربح أو الشهرة.

على الجانب الآخر، خرج الكثير من المطربين والفنانين عن صمتهم للرد على، مطالبات مؤديي المهرجانات، بعد مطالبهم بحذف أغاني أحمد عامر

وعلق الفنان صبري فواز على مطالب البعض حذف أغاني المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر.

وكتب صبري فواز، عبر حسابه على “فيسبوك” ردا على أنباء حذف أغاني المطرب الشاب الراحل أحمد عامر: “لما تقول شغل الأوبرا روقان ولطافة بس تبقى إعلامي لا تعلم، بل تجهل، لما تقول امسح أغاني المرحوم.. تبقى فنان لا تعلم، بل تجهل، التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم التعليم”.

من ناحية آخري، علّق الشاعر الغنائي محمد عاطف على موجة حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر من قنوات بعض الفنانين، معبرًا عن رفضه لهذا التصرف، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب عاطف: "والنبي لما أموت ميظهرليش صحاب يمسحوا أغانيا وأعمالي عشان أدخل الجنة ويترحم عليا، دي حاجة تكسف والله".

وتابع: "يعني أنتم عارفين إنكم بتقدموا فن كله تحريض على السلاح والخناقات والخمور والمخدرات ومشاكل (يعني اللي بتعملوه حرام فعلًا)، وبعدين تروحوا تمسحوا أغاني الراجل وتراثه وشقاه ليه؟".

وعلقت المطربة رحمة محسن على انتقاد البعض لوصية الفنانين يحذف أغانيهم عقب وفاتهم، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول وصية المطرب الراحل أحمد عامر، بحذف أغنياته بعد وفاته.

وكتبت رحمة محسن عبر حاسبها على «إنستجرام»: «ربوا نفسكم الأول بدل ما تقعدوا تزايدوا على علاقه الفنانين بربنا.. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده... كفايه كلام زي السم وبطلوا إدعاءات ومثاليه كدابه لو عندك حاجه حلوه حطها ف نفسك الاول.. أعوذ بالله».

ورحل الفنان أحمد عامر فجر الأربعاء الموافق 2 يوليو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد على الراحل، وتصدّر اسمه مؤشرات البحث بعد أن نعاه عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب زملائه ومحبيه.

وكان عدد من نجوم الأغنية الشعبية أعلنوا عن حذف جميع أعمال الفنان الراحل أحمد عامر من حساباتهم وقنواتهم الرسمية، كما ألغى البعض حفلاتهم حدادًا على وفاته، واستُجِيب لمطالبات عدد من جمهوره بإغلاق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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