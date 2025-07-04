مفاجأة صادمة تقرب وسام أبو علي من الرحيل عن الأهلي

قال مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي إن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل فى الميركاتو الصيفي حال احضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

أضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الاهلي ويرغب فى الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أى أزمة كما تردد.

وأوضح أن ان وسام يرغب فى الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخير للرحيل خاصة وانه لديه رغبة فى الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

وتابع أن الاتصالات مستمرة فى الوقت الحالي بين النادي القطري ومهاجم الأهلي للاتفاق على كافة الأمور التعاقدية قبل حسم الأمر رسميا مع النادي الأهلي بشكل يرضي جميع الأطراف.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تواصل نادي الريان القطري مع الأحمر للتعاقد مع وسام أبو علي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر إن الأهلي تلقى بالفعل محادثات من نادي الريان القطري من أجل التعاقد مع وسام ابو علي بمقابل مادي قد يصل إلى 10 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأحمر لا يمانع في بيع اللاعب حال وجود عرض مالي ضخم من النادي القطري، وذلك بالرغم من إعلان النادي عدم رغبته في رحيل الفلسطيني.

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