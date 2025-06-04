فريق واما يحيي حفلا غنائيا ثالث أيام عيد الأضحى في العين السخنة

يحيي فريق واما حفلا غنائيا ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 في العين السخنة ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل فريق واما في عيد الأضحي

ومن المفترض أن يقدم فريق واما عددا كبيرا من أغانيه خلال حفل عيد الأضحي، ومن أبرزها: دا كلام، شمس بحر، بتتهرب، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، كان قد قال الفنان محمد نور في وقت سابق إن سر بقاء وترابط أعضاء الفريق طوال هذه السنوات هي الصداقة التي تربط أعضاءه ببعضهم البعض طوال رحلتهم الفنية وحتى الآن، متابعًا: "فيه ناس بتتعرف على زمايلها في الشغل بس، لكن إحنا أصحاب من قبل ما نبدأ".

ارتباط أعضاء الفريق

أما أحمد فهمي فقال: إن علاقة أعضاء الفريق بدأت من سن صغير جدًّا، في أعمار سبعة وثمانية أعوام حتى عمر 18 عامًا، وأن أحد أسباب ارتباط أعضاء الفريق ببعضهم البعض هو طريقة الغناء الخاصة بهم حيث أن كل شخص منهم يغني بطبقة صوتية معينة بلحن مختلف ونتيجة تشابك الأصوات بالطبقات المختلفة تخرج الأغاني بشكل مميز".

بالنسبة إلى الفنان أحمد الشامي فقال: إن تعليم الموسيقى بيفرق جدًّا للترابط بين الفرقة، حيث أفادهم التخصص كثيرًا في معرفة خبايا الغناء وأصوله.

التقط أطراف الحديث الموزع الموسيقي والفنان نادر حمدي وقال: أثناء التوزيع بعرف الطبقات وإزاي أوظفها، ودراسة جميع أعضاء الفرقة واحدة في ذات التخصص وهو الموسيقى الكلاسيكية"، ليقاطعه الفنان أحمد فهمي مازحًا: "مصروف علينا كويس".

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