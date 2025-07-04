الجمعة 04 يوليو 2025
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رياضة

كيف تشاهد مباراة بالميراس وتشيلسي في كأس العالم للأندية مجانا؟

بالميراس
بالميراس

يلتقي فريق بالميراس البرزايلي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، في فيلادلفيا، في إطار ثاني مواجهات ربع نهائي مونديال الأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بالميراس البرازيلي كان قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء مواطنه بوتافوجو بالفوز عليه (1-0)، بينما تشيلسي كان قد اكتسح بنفيكا بنتيجة (4-1).

مشاهدة مباراة بالميراس وتشيلسي 

تذاع مباراة بالميراس وتشيلسي، التي تقام في الرابعة فجر غد السبت، عبر منصة DZAN مجانًا، من خلال تحميل التطبيق أو الدخول على الموقع الرسمي للمنصة لمشاهدة اللقاء فقط.

بينما لن يتم إذاعة مباراة بالميراس وتشيلسي، عبر أي قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

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بالميراس ضد تشيلسي تشيلسي كأس العالم للأندية

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