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رياضة

موعد مباراة تشيلسي مع بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع بالميراس البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأطاح بالميراس بمواطنه بوتافوجو في افتتاح مباريات ثمن النهائي 1-0، بهدف لباولينيو في الوقت الإضافي.

أما تشيلسي فسحق بنفيكا 4-1 في الوقت الإضافي أيضًا، بعدما توقفت المباراة لساعتين بسبب سوء الطقس.

 

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس 


يلتقي تشيلسي مع بالميراس على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" في فيلادلفيا، السبت 5 يوليو 2025، وتنطلق المباراة الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت السعودية ومصر وستُبثّ المباراة على منصة DAZN.

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