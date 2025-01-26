المسلماني يكشف لـ مدبولي تفاصيل مشروع تطوير إذاعة صوت العرب

أكد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود رؤية شاملة لتطوير إذاعة "صوت العرب"، بهدف الحفاظ على مكانتها التاريخية التي حظيت بها على مدار عقود طويلة.

وأوضح المسلماني أن هذه الرؤية تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تحت شعار "عودة ماسبيرو"، مشيرًا إلى أن إذاعة صوت العرب ستشهد نقلة نوعية من خلال تحديث المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، بما يتناسب مع تحديات المرحلة الحالية والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التطوير سيركز على تقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة، تسهم في تعزيز الوعي الوطني وتخدم قضايا المجتمع، مع الحفاظ على الهوية الثقافية التي تميز الإذاعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة للنهوض بمنظومة الإعلام الوطني، بما يعيد لإذاعة "صوت العرب" مكانتها الرائدة بين وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

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