الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

اتفق مسئولو النادي الاهلي مع نظرائهم فى سيراميكا كليوباترا على رحيل احمد عبد القادر لاعب الاهلي إلى سيراميكا فى انتقالات الصيف الحالية وذلك ضمن صفقة حصول الأهلي على خدمات أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

وقالت مصادر ان الاهلي سيمنح أيضا خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لسيراميكا ضمن الصفقة بعد إنهاء الأمر بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الأول عودة محمد شريف إلى صفوفه لمدة 5 مواسم بعد انتهاء رحلته الاحترافية الخارجية مع الخليجي السعودي حيث أعلن النادي الأهلي عبر قناته عودة محمد شريف لقيادة هجوم الفريق.

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