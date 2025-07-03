إصابة شخص في حريق نشب داخل المجزر الآلي بالبساتين

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل المجزر الآلي بـ منطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق المجزر الآلي بالبساتين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل المجزر الآلي بدائرة قسم شرطة البساتين وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات وتمت إخماد الحريق.

وبالفحص والمعاينة تبين أن انفجار كابل الكهرباء داخل المجزر وراء اندلاع النيران، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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