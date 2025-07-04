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مونديال الأندية، موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب لينكولن فايننشال فيلد بمدينة فيلادلفيا، حيث يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره بالميراس البرازيلي، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين تشيلسي وبالميراس غدا السبت الموافق 5 يوليو 2025، في تمام الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد فيلادلفيا.

 

القنوات الناقلة

 تُبث المباراة حصريًا عبر منصة DAZN الرقمية التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

 

 

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