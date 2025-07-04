كأس أمم أوروبا للسيدات، منتخب إسبانيا يكتسح البرتغالي بخماسية

استهل المنتخب الإسباني بطل العالم مشواره في كأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حاليًّا في سويسرا باكتساح نظيره البرتغالي 5 /0، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

كأس أمم أوروبا للسيدات

وبذلك كشر منتخب إسبانيا عن أنيابه مبكرا وأرسل برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للمنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات.

وافتتح منتخب إسبانيا للسيدات التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق إستير جونزاليس، قبل أن تضيف فيكي لوبيز وأليكسيا بوتياس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة و41 على وعادت جونزاليس لهز الشباك من جديد، مسجلة الهدف الرابع لإسبانيا وهدفها الثاني في الدقيقة 44، واختتمت كريستينا مارتين برييتو مهرجان الأهداف بإحرازها الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفاة جوتا لاعب ليفربول

وقبل انطلاق اللقاء الذي أقيم بمدينة برن، وقفت لاعبات المنتخبين الإسباني والبرتغالي دقيقة صمت حدادا على وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا خلال حادث سير مروع في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.

كما رفع العديد من المشجعين البرتغاليين صور جوتا ورسائل "ارقد في سلام" قبل بدء المواجهة. وأعقب دقيقة الصمت تصفيقًا قصيرًا من اللاعبات والمتفرجين في المباراة، التي حصد من خلالها منتخب إسبانيا أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تربع على صدارتها، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، المتساوي معه في ذات الرصيد.

في المقابل، بقي منتخب البرتغال في ذيل الترتيب بلا نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البلجيكي، الذي خسر 0 / 1 أمام نظيره الإيطالي في وقت سابق بنفس الجولة.

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