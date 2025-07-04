ممر شرفي لـ عمر الساعي في أول مران له مع المصري قادما من الأهلي (صور)

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء الخميس على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.



عمر الساعي يشارك بمران المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الخميس المشاركة الأولى للوافد الجديد عمر الساعي والذي تم إعلان انضمامه للنسور الخضر قادمًا من الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد واستقبله لاعبي المصري بممر شرفي.

المصري يتعاقد مع الجزائري منذر طمين

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الجزائري منذر طمين، مهاجم فريق الرياضي القسنطيني الجزائري بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027 وذلك بعد فك ارتباط تعاقد اللاعب بناديه وتوقيعه على تعاقده الجديد مع النسور الخضر.



الجدير بالذكر أن اللاعب منذر طمين والبالغ من العمر 23 عامًا ويجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم يعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة بالكرة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي ظهر بوضوح مع فريق الرياضي القسنطيني والذي وصل معه إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقام المصري بكسر عقد اللاعب مع فريقه الجزائري بدفع الشرط الجزائي البالغ 250 ألف دولار.

منذر طمين ثاني صفقات المصري البورسعيدي

وأصبح منذر طمين ثاني صفقات المصري بعد التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أرقام منذر طمين صفقة المصري الجديدة

ويبلغ منذر طمين 23 عامًا ويلعب في مركز رأس الحربة، وسبق له أن لعب للمنتخب الأولمبي الجزائري.

وشارك اللاعب مع فريقه السابق خلال 74 مباراة بالدوري الجزائري وسجل 13 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة كما سجل 3 أهداف في الكونفدرالية الإفريقية خلال 11 مباراة وصنع هدفًا.

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