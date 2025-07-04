رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من جميع النقابات

أكد رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور أسامة عبد الحي حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من جميع أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الأربع الممثلة للاتحاد، وهي: الأطباء البشريين، الصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، مشددًا على احترامه وتقديره الكامل لكل رؤساء النقابات الفرعية المنتمية لهذه النقابات دون استثناء.

وأوضح رئيس الاتحاد أن ما صدر مؤخرًا من ملابسات أو أخطاء لم يكن إلا خطأً إداريًّا بحتًا، لا يعكس بأي حال من الأحوال أي تمييز أو تقليل من شأن أي طرف من أطراف المنظومة النقابية، مؤكدًا أن الجميع يحظى بنفس القدر من الاحترام والتقدير.

توحيد الصفوف والعمل المشترك

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف والعمل المشترك، تحت راية واحدة، وهي خدمة أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الأربع، والحفاظ على مقدرات الاتحاد ومكتسباته.

وأضاف أن اتحاد نقابات المهن الطبية سيظل مظلةً موحدة لجميع النقابات الأعضاء، داعيًا إلى تجاوز أي خلافات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الصالح العام.

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