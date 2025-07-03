ممدوح عباس: بكيت بعد اعتزال شيكابالا وأعتبره ابني

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق: إن محمود عبد الرازق شيكابالا بمنزلة ابنه وإن علاقته به بدأت منذ أن كان عمره أحد عشر عامًا، مؤكدًا أنه أعاده إلى الزمالك بعد رحيله.

ماذا قال ممدوح عباس بعد اعتزال شيكابالا؟

وأضاف عباس عبر قناة إم بي سي مصر 2 أن شيكابالا كان دائمًا يتهم بأن اسمه الحقيقي محمود ممدوح عباس لأنه يعتبره بالفعل ابنه مشيرًا إلى أنه يعشق هذا الرجل ويعيش معه يومياته لحظة بلحظة.

وأكد أن قرار شيكابالا بالاعتزال تسبب له في حزن شديد وأنه بكى عندما تحدث مع زوجته معبرًا عن حزنه الشديد، قائلًا إن دموعه لا تتوقف منذ إعلان القرار.

وأشار عباس إلى أن شيكابالا قصة وحدوتة كبيرة في الكرة المصرية وستظل خالدة مشيرًا إلى أنه أحب اثنين فقط في الكرة المصرية هما طه بصري وشيكابالا.

وقال عباس إن المدرب البرتغالي فينجادا وصف شيكابالا بأنه من أحرف عشرة لاعبين في العالم لافتًا إلى أن اللاعب لم يقدم طوال مسيرته إلا كل ما يخدم نادي الزمالك وجماهيره وتحمل الكثير من الضغوط والمواقف الصعبة.

واختتم ممدوح عباس تصريحاته بالتأكيد على أنه سينظم مباراة اعتزال تليق باسم شيكابالا وسيشاركه في أي مشروع يختاره موجها الشكر لزوجته التي وصفها بأنها نظمت حياته بشكل لم يره في كثير من النساء.

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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