الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تلغي رحلتها غدا إلى فرنسا بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بشارل ديجول

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، إلغاء الرحلات من وإلى مطار شارل ديجول، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية والذي بدأ اليوم الخميس، ويستمر لمدة يومين، بناء على طلب الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران.

وقالت الشركة إنه تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران غدًا الجمعة الموافق 4 يوليو 2025 رقم MS801/MS802 المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول والعودة. 

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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