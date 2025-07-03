انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان، وهو ما لقى تفاعلا وحزنا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعيه ومحبيه.

حقيقة وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان

ونفى أحد القائمين على صفحة الداعية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأنباء التي ترددت مؤخرا، وقال: "الدكتور حازم شومان بفضل الله وبفضل دعواتكم أفضل بكثير وهو بخير حال، وخرج من المستشفى، ولا صحة لأي أخبار منتشرة، ودعواتكم بتمام العافية".

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