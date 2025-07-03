الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

حقيقة وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان

حازم شومان، فيتو
حازم شومان، فيتو

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان، وهو ما لقى تفاعلا وحزنا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعيه ومحبيه.

حقيقة وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان 

ونفى أحد القائمين على صفحة الداعية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأنباء التي ترددت مؤخرا، وقال: "الدكتور حازم شومان بفضل الله وبفضل دعواتكم أفضل بكثير وهو بخير حال، وخرج من المستشفى، ولا صحة لأي أخبار منتشرة، ودعواتكم بتمام العافية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الداعية الإسلامي حازم شومان وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان حقيقة وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان حازم شومان شومان الدكتور حازم شومان

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

بعد موافقة البرلمان على الإيجار القديم، أستاذ قانون يحذر من فض دور الانعقاد قبل صدوره رسميا

عمرو الجنايني يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك برسالة مؤثرة

الرحلة انتهت، شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس

شيكابالا: كنت عايز أسلم الراية في الزمالك لـ زيزو

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو البلد الأمين الذي ذكره الله في سورة التين؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حقيقة وفاة الداعية الإسلامي حازم شومان

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية