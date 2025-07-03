الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

رسميا، ألجواسيل مديرا فنيا جديدا لنادي الشباب السعودي

ألجواسيل، فيتو
ألجواسيل، فيتو

أعلن نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده الرسمي مع المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني السابق لفريق ريال سوسيداد.

وتعاقد الشباب السعودي مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المُقبل 2025-2026، خلفا للتركي فاتح تيريم، الذي كان قد تولى تدريب الفريق منذ يناير الماضي.

الشباب السعودي يقدم ألجواسيل

ونشر الشباب فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو للتعاقد مع المدرب الإسباني، وعلق عليه قائلا: "من سان سباستيان إلى الرياض.. ألجواسيل مديرًا فنيًا لليوث".

ولم يكشف النادي أي تفاصيل للتعاقد مع المدرب، ولكن تقارير صحفية، كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن النادي والمدرب قد توصلا إلى اتفاق نهائي يقضي بتوقيع عقد لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

أرقام في مسيرة المدرب الإسباني ألجواسيل

وكان مدرب ريال سوسيداد السابق قد غادر منصبه في نهاية الموسم الماضي بعد 6 أعوام.

وتولَّى الجواسيل قيادة سوسيداد منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، وقاد النادي الباسكي لإحراز لقب كأس إسبانيا بعد عامين، إضافة إلى بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024.

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