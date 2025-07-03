الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك: سندعو كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في مهرجان اعتزال شيكابالا

شيكابالا ورونالدو،
شيكابالا ورونالدو، فيتو

أكد مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، عشقه للقلعة البيضاء، أن شيكابالا من أعظم 5 لاعبين لمسوا كرة القدم في مصر.

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مساء اليوم الخميس.

اعتزال شيكابالا

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا كان قائدا داخل الملعب وخارجه وكنت أتمنى استمراره مع الزمالك خلال الموسم المقبل والمتعة في كرة القدم بسبب شيكابالا".

وأضاف: "إذا كانت كرة القدم بها سحر فسيكون اسمه شيكابالا فهو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم وأعشقه جدا فهو شخص صاحب قلب طيب وأبيض ويحب الجميع".

وأوضح أنه سيكون هناك مهرجان اعتزال كبير يليق بالساحر شيكابالا والجميع سيحضر له، متابعا: إذا أرسلنا دعوة للبرتغالي كريستيانو رونالدو سيحضر بالتأكيد وأيضا محمد صلاح".

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