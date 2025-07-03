أمير صلاح الدين ضيف "معكم منى الشاذلي" غدا

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان أمير صلاح الدين في حلقة الغد الجمعة من برنامجها “معكم منى الشاذلي” الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث أمير صلاح الدين عن مشواره الفني، وأبرز العلامات والمحطات في حياته، كما يتحدث عن حياته الأسرية أيضا، وعن مشاريعه الفنية المقبلة وغيرها من الموضوعات.

وفي وقت سابق، كان الفنان أمير صلاح الدين كشف تفاصيل شخصيته في فيلم "قصر الباشا"، الذي انطلق تصويره مؤخرا، ويضم مجموعة من النجوم.

أمير صلاح الدين

وقال أمير صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "إنه تم ترشيحه للدور من خلال الفنان أحمد حاتم، مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه من جمهور “حاتم” منذ ظهوره في فيلم "أوقات فراغ".

وأضاف: “أخبرني أحمد حاتم أنه يتمنى أن أقدم دورًا معينًا في الفيلم ولم يرَ أحدًا مناسبا للشخصية غيري، وعندما رشحني للمخرج محمد بكير كان الأخير سعيدًا جدًا بالفكرة ووافق عليها وأصر على وجودي في الدور، لكنهم ترددوا خوفًا من أن أرفض بسبب قلة مساحة الدور”.

وتابع "صلاح الدين": "أخبرت أحمد حاتم بموافقتي علي الفيلم، خاصة أنني أحبه كثيرًا منذ بداية مسيرتنا الفنية التي بدأناها معًا، وطلبت منه أن يرسل لي سيناريو الفيلم فورا".

فيلم قصر الباشا

فيلم قصر الباشا يضم عدد كبير من النجوم وهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

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