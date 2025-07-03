السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الطابق الثامن بأحد العقارات في منطقة العمرانية، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة سكنية بالعمرانية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالطابق الثامن بعقار مكون من 12 طابقا بمنطقة العمرانية.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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