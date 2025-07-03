الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يُعزي ليفربول ومنتخب البرتغال في وفاة ديوجو جوتا

جوتا، فيتو
جوتا، فيتو

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة برقيتي عزاء ومواساة لكل من؛ نادي ليفربول الإنجليزي والاتحاد البرتغالي، في وفاة اللاعب ديوجو جوتا نجم منتخب البرتغال والريدز، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وتوفي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه، في حادث سير مروع بإسبانيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

رسالة مؤثرة من يورجن كلوب على رحيل جوتا 

وبعث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، رسالة مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام، اليوم الخميس، ينعى فيها لاعبه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد وفاتهما في حادث سير مروع.

وكتب كلوب: "هذه لحظة أعجز عن التعبير فيها.. لا بد أن هناك غاية أكبر من كل هذا، لكنني لا أستطيع رؤيتها".

وأضاف: "قلبي محطم بعد سماعي نبأ وفاة جوتا وشقيقه أندريه.. ديوجو لم يكن فقط لاعبا رائعا، بل كان أيضا صديقا عظيما، زوجا وأبا محبا ومهتما".


وتابع: "سنفتقدك كثيرًا، كل صلواتي وأفكاري وقوتي موجهة إلى زوجته روت والأطفال والعائلة والأصدقاء وكل من أحبوك.. ارقد بسلام.. مع كل الحب".

وفاز جوتا تحت قيادة المدرب كلوب، بالعديد من الألقاب مع ليفربول، علمًا بأنه انتقل إلى الفريق الإنجليزي، قادما من وولفرهامبتون في 2020.

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