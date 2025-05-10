السبت 10 مايو 2025
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حوادث

جثة متفحمة تقود لكشف غموض جريمة بأرض زراعية في منشأة القناطر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

في هدوء الفجر، وبين الحقول الممتدة بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اكتشف أهالي إحدى القرى مأساة مرعبة داخل عشة مهجورة بأرض زراعية.

رائحة الدخان المحترق قادتهم إلى الداخل، جثة متفحمة بالكامل، وسط بقايا محترقة توحي بجريمة مُتقنة الإخفاء.

دقائق مرت قبل أن يسارع الأهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وسط حالة من الذهول والصدمة التي سيطرت على سكان المنطقة.

وبعد المعاينة المبدئية، تبين أن الجثة في حالة تفحم كامل، ما صعب من عملية تحديد هوية الضحية على الفور.

وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث جنائي موسع، بالتنسيق مع رجال الأدلة الجنائية، لفك لغز الجريمة الغامضة. وبدأت التحقيقات بفحص بلاغات التغيب في المنطقة، والتحري عن أي خلافات أو مشكلات سابقة قد تكون وراء الجريمة.

قرارات النيابة في الواقعة 

وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، مع أخذ عينات لتحليل الحمض النووي بهدف تحديد هوية المجني عليه.

كما قررت النيابة انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث ورفع آثار الحريق وتحليلها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتواصل النيابة التحقيق لكشف ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن فعل جنائي أم لا توجد شبهة جنائية في الحادث.

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منشأة القناطر الجيزة مديرية أمن الجيزة

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