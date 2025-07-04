الجمعة 04 يوليو 2025
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دار الإفتاء تطلق اليوم قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف إلى محافظة شمال سيناء

القوافل المشتركة،
القوافل المشتركة، فيتو

انطلاقًا من رسالتها الدينية والمجتمعية، وفي إطار التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الدينية المصرية، تُعلن دار الإفتاء المصرية عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة، اليوم الجمعة الموافق الرابع من يوليو 2025م إلى محافظة شمال سيناء  وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

 

دار الإفتاء تعلن عن انطلاق قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف إلى محافظة شمال سيناء

وتأتي هذه القافلة في سياق الجهود التكاملية بين المؤسسات الدينية، وترجمة الخطاب الديني إلى واقع ميداني فعّال، ونشر ثقافة الوسطية والتسامح، وترسيخ مفاهيم العيش المشترك، وذلك تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، و الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتستهدف هذه القافلة عقد ندوات ولقاءات حوارية مع مختلف شرائح المجتمع  ومناقشة القضايا الراهنة، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والإجابة على الأسئلة  الدينية والشرعية والفكرية التي تشغل بال الشباب.

 

ترسيخ معالم الوعي الديني المستنير وتعزيز الحصانة الفكرية لدى فئات المجتمع المختلفة

وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن هذه المبادرة لا تُعد مجرد أنشطة دعوية عابرة، بل تمثل تجسيدًا حيًّا لرؤيتها المعاصرة التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ معالم الوعي الديني المستنير، وتعزيز الحصانة الفكرية لدى فئات المجتمع المختلفة، بما يسهم في حماية النسيج الوطني من آفات التطرف والانغلاق، فضلًا عن دعمها الجاد والمتواصل لجهود الدولة في مشروعها الحضاري لبناء الإنسان المصري على أسس متينة من العقلانية، والانتماء، والاعتدال.

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الأزهر والأوقاف الأزهر الشريف الدكتور نظير محمد عياد المؤسسات الدينية دار الإفتاء المصرية محافظة شمال سيناء وزارة الأوقاف المؤسسات الدينية المصرية

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