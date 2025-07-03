الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية: غلق عيادة نفسية بالمنصورة يديرها منتحل صفة طبيب

تشميع عيادة بالمنصورة،
تشميع عيادة بالمنصورة، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تمكنت من ضبط منشأة طبية غير مرخصة يديرها شخص منتحل صفة طبيب نفسي، وذلك ضمن جهود المديرية المكثفة للتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، والتصدي لمخالفات ممارسة المهنة دون ترخيص.

مخالفات جسيمة داخل عيادة علاج نفسي 

وأوضح "مدكور" أن لجنة من إدارة العلاج الحر، بعضوية كل من: الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتورة منى مسعد، قد توجهت إلى ما يُسمى بـ"عيادة  للطب النفسي وعلاج الإدمان" الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة داخلها.

 

القائم على إدارة العيادة  يمارس جلسات علاج نفسي للمترددين دون أن يكون حاصلًا على ترخيص

 

وأضاف أنه خلال تفتيش العيادة، تبين أن القائم على إدارتها يمارس جلسات علاج نفسي للمترددين، دون أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة الطب، حيث يحمل شهادة من معهد الدراسات والبحوث البيئية فقط، ويدير العيادة بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

 

ضبطت كمية من الأدوية المخدرة داخل المنشأة

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن اللجنة ضبطت أيضًا كمية من الأدوية المخدرة داخل المنشأة، وقد تم تحرير محضر رسمي بجميع المخالفات، وأُرفق بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما صدر قرار فوري بغلق المنشأة إداريًا من قبل وكيل وزارة الصحة، وتم تنفيذه بحضور قوة من وحدة مباحث قسم أول المنصورة.

 

حملات تفتيشية لضبط الأداء داخل القطاع الصحي

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأداء داخل القطاع الصحي الخاص، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تهدد صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار الحملات التفتيشية الحملات التفتيشية الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القطاع الصحي المنشآت الصحية الخاصة جلسات علاج نفسي صحة وسلامة المواطنين معهد الدراسات والبحوث البيئية وكيل صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

قناع طبيعي لعلاج تأكسد البشرة في الصيف

كيف يتأثر سعر الدولار مع سياسات ترامب الاقتصادية.. مستقبل مجهول يواجه العملة الأمريكية.. والاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

أبرزها الأرز والسكر والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

اللي مات راح للي أرحم بيه من كل الخلق، الأوقاف تحذر من الشماتة في الموت

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

المزيد
الجريدة الرسمية