صحة الدقهلية: غلق عيادة نفسية بالمنصورة يديرها منتحل صفة طبيب

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تمكنت من ضبط منشأة طبية غير مرخصة يديرها شخص منتحل صفة طبيب نفسي، وذلك ضمن جهود المديرية المكثفة للتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، والتصدي لمخالفات ممارسة المهنة دون ترخيص.

مخالفات جسيمة داخل عيادة علاج نفسي

وأوضح "مدكور" أن لجنة من إدارة العلاج الحر، بعضوية كل من: الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتورة منى مسعد، قد توجهت إلى ما يُسمى بـ"عيادة للطب النفسي وعلاج الإدمان" الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة داخلها.

القائم على إدارة العيادة يمارس جلسات علاج نفسي للمترددين دون أن يكون حاصلًا على ترخيص

وأضاف أنه خلال تفتيش العيادة، تبين أن القائم على إدارتها يمارس جلسات علاج نفسي للمترددين، دون أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة الطب، حيث يحمل شهادة من معهد الدراسات والبحوث البيئية فقط، ويدير العيادة بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

ضبطت كمية من الأدوية المخدرة داخل المنشأة

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن اللجنة ضبطت أيضًا كمية من الأدوية المخدرة داخل المنشأة، وقد تم تحرير محضر رسمي بجميع المخالفات، وأُرفق بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما صدر قرار فوري بغلق المنشأة إداريًا من قبل وكيل وزارة الصحة، وتم تنفيذه بحضور قوة من وحدة مباحث قسم أول المنصورة.

حملات تفتيشية لضبط الأداء داخل القطاع الصحي

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأداء داخل القطاع الصحي الخاص، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تهدد صحة وسلامة المواطنين.

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